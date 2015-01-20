Депутат Мілонов: У Росії немає геїв

Про це він сказав в ефірі радіостанції "Російська служба новин", пише Лента.ру.

"У Росії немає геїв, у нас є інше слово для цієї проблеми", - сказав петербурзький депутат.

За словами Мілонова, представники російських сексуальних меншин для того, щоб узаконити відносини, реєструють товариства. Згідно з цивільним кодексом, два або кілька осіб будь-якої статі можуть зареєструвати товариство за умови, що вони ведуть спільне господарство.

Читайте такожМілонов хоче заборонити в Росії "Океан Ельзи""Потрібно додатково прописати в законах деякі аспекти, щоб гомосексуалісти не скористалися недоліками законів. Ми покладемо край цій пастці до 23 лютого", - сказав Мілонов.

Депутат додав, що всиновлювати дітей гомосексуальні товариства не можуть.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Санкт-Петербурзі було зареєстровано шлюб між жінкою і чоловіком-транссексуалом.