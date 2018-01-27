Росіянин, що зареєстрував одностатевий шлюб в Москві, заявляє про погрози

Укладати одностатеві шлюби в Росії не дозволяється. У країні діє закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

Росіянин Павло Стоцько, який 25 січня оголосив про одностатевий шлюбі, заявив про погрози, які надходять на його адресу в соціальних мережах. Його родичам телефонують невідомі і погрожують звільненням з роботи, про що він повідомив російській службі Радіо Свобода.

Напередодні стало відомо про візит поліції до батьків Стоцько. Поліцейські прийшли без ордера на обшук під приводом того, що у дворі будинку скоєно злочин. При цьому вони цікавилися, чому Павло не знаходиться за місцем проживання.

У п'ятницю Міністерство внутрішніх справ назвало паспорта одностатевої пари недійсними. За словами представника МВС Росії Ірини Вовк, за фактом події проводиться перевірка. Співробітниця, яка поставила штамп про реєстрацію шлюбу, і її керівник будуть звільнені.

«МВС вивело ситуацію за межі ЛГБТ-спільноти та за рамки обговорення одностатевих шлюбів і порушило права співробітниці, яка діяла у відповідності з законом», – заявив Павло Стоцько.

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Він також повідомив, що має намір звернутися до суду і домагатися скасування рішення про визнання недійсними паспортів і рішення про звільнення співробітниці МВС.

Росіяни Євген Войцеховський і Павло Стоцько уклали шлюб в Данії, після чого подали документи в багатофункціональний центр послуг в Москві. Там їм офіційно підтвердили законність союзу.

При цьому в самій службі пізніше заявили, що її співробітники не володіють подібними повноваженнями і що рішення має приймати ЗАГС.

Укладати одностатеві шлюби в Росії не дозволяється. У країні діє закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

Європейський суд з прав людини визнав цю міру дискримінаційною.