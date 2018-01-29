Російський літак перехопив літак-розвідник США над Чорним морем - ЗМІ

Дії російського літака змусили літак ВМС США достроково завершити свою місію над Чорним морем.

Російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем в понеділок, 29 січня.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох чиновників з оборонного відомства. Американські льотчики повідомили, що російський літак наблизився на відстань близко 1,5 метра від американського літака.

Один з чиновників зазначив, що дії російського літака змусили літак ВМС США завершити свою місію передчасно.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія звинуватила Росію у вторгненні її літака у повітряний простір країни.