Російський літак перехопив літак-розвідник США над Чорним морем - ЗМІ
21:19, 29 січня 2018Світ
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Дії російського літака змусили літак ВМС США достроково завершити свою місію над Чорним морем.
P-3 Orion / REUTERS
Російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем в понеділок, 29 січня.
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Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох чиновників з оборонного відомства. Американські льотчики повідомили, що російський літак наблизився на відстань близко 1,5 метра від американського літака.
Один з чиновників зазначив, що дії російського літака змусили літак ВМС США завершити свою місію передчасно.
Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія звинуватила Росію у вторгненні її літака у повітряний простір країни.
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