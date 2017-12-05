Фінляндія звинуватила Росію у вторгненні її літака у повітряний простір країни

Міністерство оборони Фінляндії підозрює, що російський літак порушив повітряний простір країни. Інцидент стався над Балтійським морем вранці 5 грудня. Вантажний чи пасажирський Ту-154 виявили в небі на південь від фінського міста Порвоо, повідомляє Радіо Свобода.

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Прикордонна служба Фінляндії розслідує подію. Уточнювати, чи піднімали в повітря винищувачі, влада країни відмовилися. Російська сторона поки не коментує інцидент.

З початку російської агресії в Україні в 2014 році Естонія, Латвія і Фінляндія неодноразово звинувачувала Росію у вторгненні в їхній повітряний простір. В кінці листопада США заявили про небезпечний маневр російського винищувача над Чорним морем. Тоді він пролетів приблизно в 15 метрах від американського літака.