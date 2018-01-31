Астрономічні явища з місяцем спричинили паніку на Філіппінах (відео)
19:13, 31 січня 2018Світ
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Тамтешні громадяни бояться, що дивовижний місяць призведе до виверження вулкану.
Астрономічні явища з місяцем спричинили паніку на Філіппінах .
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Тамтешні громадяни бояться, що дивовижний місяць призведе до виверження вулкану. Вогняна гора Майон розташована на головному острові країни. І вона вже кілька тижнів як прокинулася.
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Місцеві старожили стверджують, що згідно із їхніми віруваннями вулкан прокидається у роки, у яких є цифра 8. Однак науковці стверджують, що Місяць ніяк не впливає на активність вулкану.
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