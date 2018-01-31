Нагороду присуджує Британська академія кіно і телевізійних мистецтв.

Режисер і продюсер Рідлі Скотт отримає почесну премію BAFTA.

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Нагороду присуджує Британська академія кіно і телевізійних мистецтв. Церемонія вручення відбудеться 18 лютого в Лондоні.

Читайте такожРозрив з Кевіном Спейсі обійшовся Netflix в $39 мільйонів - ЗМІ

Скотт відомий за такими фільмами, як «Чужий», «Той, що біжить по лезу», «Тельма і Луїза», «Гладіатор», «Марсіанин». Він ніколи не перемагав у режисерській номінації BAFTA.

Раніше почесну нагороду отримували режисер Мел Брукс, актор Сідні Пуатьє та інші відомі діячі.

Також повідомлялося, що іспанська актриса Пенелопа Крус отримає французький аналог «Оскара» — премію «Сезар».