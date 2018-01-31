Рідлі Скотт отримає почесну премію BAFTA
19:39, 31 січня 2018Світ
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Нагороду присуджує Британська академія кіно і телевізійних мистецтв.
Він ніколи не перемагав в режисерській номінації BAFTA / фото hitfm.kg
Режисер і продюсер Рідлі Скотт отримає почесну премію BAFTA.
Про це повідомляє «Бі-бі-сі».
Нагороду присуджує Британська академія кіно і телевізійних мистецтв. Церемонія вручення відбудеться 18 лютого в Лондоні.
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Скотт відомий за такими фільмами, як «Чужий», «Той, що біжить по лезу», «Тельма і Луїза», «Гладіатор», «Марсіанин». Він ніколи не перемагав у режисерській номінації BAFTA.
Раніше почесну нагороду отримували режисер Мел Брукс, актор Сідні Пуатьє та інші відомі діячі.
Також повідомлялося, що іспанська актриса Пенелопа Крус отримає французький аналог «Оскара» — премію «Сезар».
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