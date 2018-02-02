Легенда коміксів: екс-президент Marvel потрапив до лікарні

Чоловік переніс приступ аритмії.

Відомого творця коміксів, екс-директора компанії Marvel, Стена Лі екстренно госпіталізували до лікарні.

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У легенди коміксів стався приступ аритмії, повідомляє TNZ з посиланням на наближених до Лі джерел. Прес-секретар Стена сказав, що наразі він "почувається добре, він залишиться там (у лікарні - УНІАН) протягом декількох днів для деяких перевірок в якості запобіжного заходу."

95-річний творець коміксів скасував у минулому році два великих виступи через хворобу, хоча він ніколи не розкривав подробиці своєї боротьби за здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, cтудія Marvel вибрала сценариста фільму, головною героїнею якого стане Чорна вдова у виконанні Скарлетт Йоханссон.