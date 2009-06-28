Схеффер: Росія потрібна НАТО, а НАТО потрібен Росії

Росія потрібна НАТО, а НАТО потрібен Росії, - з такою заявою напередодні виступив на острові Корфу генсек північно-атлантичного альянсу Яап де Хооп Схеффер. За його словами, є багато питань у сфері безпеки, які вимагають спільних рішень.

Кажучи про те, в яких напрямах може розвиватися військова співпраця Росії і НАТО, Схеффер відзначив, що це можуть бути спільні пошукові операції і навчання, а також підвищення рівня взаємодії за різними напрямами.

Эхо Москвы