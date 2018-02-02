США, Ізраїль та ОБСЄ розкритикували польський законопроект про "бандерівську ідеологію" (відео)

Лист проти прийняття нового закону підписали і більше сотні польських митців та діячів культури.

Польща під вогнем критики через законопроект про Голокост і "бандерівську ідеологію". Його критикують в Україні, а також в США, ОБСЄ та Ізраїлі.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, лист проти прийняття нового закону підписали і більше сотні польських митців та діячів культури. Документ, прийнятий сенатом, передбачає штраф або навіть ув'язнення за твердження, що поляки були причетні до Голокосту, а також за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків у Другій світовій.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого схвалив законопроект польський Сенат, його відправили на підпис президенту. До цього Дуда обіцяв "ретельно проаналізувати документ.