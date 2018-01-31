Глава МЗС Польщі: держава не змінюватиме караючий за "бандерівську ідеологію" закон

Проти нового закону про Інститут національної пам’яті Польщі висловилися Україна та Ізраїль.

«Я не бачу підстав для зміни нового закону про Інститут національної пам’яті Польщі, що вводить кримінальну відповідальність, зокрема, за звинувачення польського народу або держави у відповідальності за злочини періоду Другої світової війни», – заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Читайте такожДуда пообіцяв проаналізувати караючий за "бандерівську ідеологію" законГлава Міністерства закордонних справ Польщі прокоментував розбіжності, що виникли в результаті ухвалення нового закону про Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі. Він нагадав, що зміни не обмежують, зокрема, свободу проведення наукових досліджень, передає Польське радіо. «Не бачу підстав для зміни цього закону, його змісту, проте, можливо, потрібно пояснити те, як ми його розуміємо», – сказав Чапутович.

Очільник польської дипломатії додав, що закон повинен «припинити кампанію наклепів проти Польщі за нібито причетність до злочину Голокосту». «Критика, що лунає, є необґрунтованою (…), єдине, що нам залишається – спокійно пояснити ціль цього закону і розмовляти з нашими партнерами на дипломатичному рівні, а також із суспільством», – наголосив він.

Яцек Чапутович додав, що швидка процедура у справі змін до закону про ІНП – це добре; вона знімає певні розбіжності, а також показує, що Сейм не буде піддаватися зовнішньому тиску.

Новий закон про ІНП, що вводить покарання (штраф або позбавлення волі до трьох років – ред.), зокрема, за звинувачення поляків або польської держави у відповідальності або співвідповідальності за злочини періоду Другої світової війни, розглянуть у середу, 31 січня, сенатські комісії. Крім того, подібне покарання загрожуватиме за «очевидне недооцінювання відповідальності справжніх виконавців цих злочинів». Також закон стосується злочинів нацизму та комунізму, поправки передбачають кримінальну відповідальність за пропаганду так званої "бандерівської ідеології".

Згідно зі змінами, злочином не вважатиметься вчинення цих дій «під час проведення художньої або наукової діяльності». Нові положення зачіпатимуть як польських громадян, так й іноземців.

Положення, які Сейм ухвалив минулої п’ятниці, призвели до негативної реакції Ізраїлю та України, зміни розкритикувала влада обох держав.