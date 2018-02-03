Екс-учасниці Spice Girls зберуться для участі в новому проекті (відео)

Солістки популярної в 90-ті роки групи Spice Girls оголосили про спільну участь у новому проекті.

Востаннє на одну сцену співачки виходили шість років тому на відкритті Олімпіади в Лондоні. А активну музичну кар'єру завершили ще на початку двохтисячних.

Читайте такожSpice Girls возз'єдналися: оприлюднено шалений гонорар співачокБританські таблоїди пишуть, що за повернення кожна з виконавиць отримає по 10 млн фунтів, йдеться у сюжеті ТСН.

Подробиці проекту поки що тримають у секреті.

Є й екзотичні вимоги - Вікторія Бекхем попри кругленьку сумму не погоджується приєднатися до проекту.