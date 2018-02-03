Екс-учасниці Spice Girls зберуться для участі в новому проекті (відео)
22:08, 03 лютого 2018Світ
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Солістки популярної в 90-ті роки групи Spice Girls оголосили про спільну участь у новому проекті.
Дівчата з гурту Spice Girls планують зібратися для участі в новому проекті / ТСН
Востаннє на одну сцену співачки виходили шість років тому на відкритті Олімпіади в Лондоні. А активну музичну кар'єру завершили ще на початку двохтисячних.
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Подробиці проекту поки що тримають у секреті.
Є й екзотичні вимоги - Вікторія Бекхем попри кругленьку сумму не погоджується приєднатися до проекту.
Дівчата з гурту Spice Girls планують зібратися для участі в новому проекті
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