Екс-учасниці Spice Girls зберуться для участі в новому проекті (відео)

22:08, 03 лютого 2018
Світ
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Девушки из группы Spice Girls планируют собраться для участия в новом проекте /

Востаннє на одну сцену співачки виходили шість років тому на відкритті Олімпіади в Лондоні. А активну музичну кар'єру завершили ще на початку двохтисячних.

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Подробиці проекту поки що тримають у секреті.

Є й екзотичні вимоги - Вікторія Бекхем попри кругленьку сумму не погоджується приєднатися до проекту.

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Теги: #Spice Girls зберуться#Екс-учасниці Spice Girls