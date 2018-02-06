Британська королева Єлизавета II відзначає 66-ту річницю свого правління

Єлизавета II перебуває на троні довше, ніж всі попередні монархи в історії Великобританії.

Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ, яка представляє династію Віндзорів, відзначає 66-ту річницю свого сходження на трон. Про це Посольство Британії в Україні повідомляє у Facebook.

"Королева Єлизавета ІІ відзначає сьогодні 66 річницю сходження на трон. Вона - єдиний британський монарх, яка настільки довго очолює королівство. Вітаємо Її Величність та бажаємо їй міцного здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Королева Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона зійшла на трон у 1952 році після смерті свого батька короля Георга VI. Коронація Єлизавети відбулася наступного, 1953 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році королівська родина Британії очікує поповнення і два весілля.