Британська принцеса оголосила про весілля з далеким родичем

Британський королівський дім оголосив про заручини принцеси Євгенії, онуки королеви Єлизавети. У повідомленні, опублікованому на сторінці королівської родини у Twitter, йдеться, що заручини принцеси з Джеком Бруксбенком відбулися у січні 2018 року у Нікарагуа, передає РБК.

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Весілля принцеси та її обранця відбудеться восени 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де традиційно вступають у шлюб члени британської королівської родини. 19 травня у тій же каплиці повинне відбутися весілля принца Гаррі, який одружиться на актрисі Меган Маркл.

27-річна принцеса Євгенія - молодша дочка третього з дітей Єлизавети II, герцога Йоркського Ендрю і його дружини Сари Фергюсон. В черзі претендентів на британський престол вона посідає восьме місце.

З Джеком Бруксбенком принцеса познайомилася у 2010 році на гірськолижному курорті в Швейцарії. У той час Бруксбенк, вирішив зробити кар'єру в ресторанно-готельному бізнесі, ще працював офіціантом, в наступні роки він поступово піднімався кар'єрними сходами, ставши врешті-решт керуючим престижного лондонського нічного клубу Mahiki, завсідниками якого називали, у тому числі принців Вільяма і Гаррі. Пізніше він залишив свій пост і вирішив зайнятися виноторгівлею.

Бруксбенк походить із старовинної та знатної родини і навіть перебуває у далекій спорідненості з британською королівською родиною, в тому числі і з самою принцесою Євгенією. Однак сам Бруксбенк титулу не має, а титул принцеси до її нащадків перейти не може. У 2016 році британські ЗМІ повідомляли, що її батько, герцог Йоркський, звернувся до королеви з проханням надати майбутнім чоловікам його дочок титули графів.

Як повідомляв УНІАН, крім двох весіль в цьому році королівську родину очікує ще одна радісна подія - у квітні на світ має з'явитися третя дитина принца Вільяма і Кейт Міддлтон.