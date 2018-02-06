Терпець урвався: французьких депутатів штрафуватимуть за прогули

Останньою краплею для голови національних зборів Франції стала поява на засіданні всього 147 депутатів з 577.

Голова національних зборів Франції Франсуа де Ругі оголосив, що депутати, які пропускають засідання нижньої палати французького парламенту будуть піддаватися великим штрафам.

Читайте такожУ Франції оштрафували мера, який заявив, що "є межі толерантності"Останньою краплею для де Ругі стала поява всього 147 депутатів з 577 на засіданні, яке у рамках свого візиту у Францію відвідав голова Бундестагу Вольфганг Шойбле, передає kommersant.ru.

Як зазначив голова національних зборів, «єдиним способом впливати на проблему абсентеїзму є удар по гаманцю прогульників».

У французькому законодавстві ще з 1940-х років є положення, що дозволяють штрафувати депутатів за прогули, однак насправді ці норми застосовувалися дуже рідко. Тепер же депутати, які пропустять не менше третини від усіх засідань, будуть оштрафовані на 4320 євро. Ті, хто пропустить половину - на 8640 євро. Для тих, хто пропустить не менше двох засідань своїх комітетів в місяць, буде окремий штраф - 360 євро.

Повідомляється, що щорічна зарплата члена французького парламенту становить 86 516 євро з додатковим лімітом 64 476 євро на покриття службових витрат.