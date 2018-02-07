Російські хакери намагалися дізнатись про військові секрети США – Associated Press

21:49, 07 лютого 2018
Світ
442 0
Ілюстрація / REUTERS

Російські кібершпигуни, які намагаються вивідати секрети військових безпілотників і інших військових технологій США, намагалися хитрістю отримати адреси електронної пошти ключових контрактних працівників.

До такого висновку прийшло розслідування, проведене інформаційним агентством Associated Press, передає Голос Америки.

Читайте такожХакери змусили банкомати в США "виплюнути" мільйон доларів

Що остаточно було викрадене - невідомо, але хакери, очевидно, скористалися загальнонаціональною вразливістю в сфері безпеки - погано захищеною електронною поштою і практично повною відсутністю прямих повідомлень про це постраждалим.

Група кібершпіонажу Fancy Bear, яка також втручалася у вибори в США, намагалося отримати координати щонайменше 87 осіб, які працюють над військовими безпілотниками, ракетами, винищувачами-Stealth, або виконували іншу секретну роботу, виявило Associated Press.

В поле зору хакерів потрапили як співробітники малих компаній, так і таких гігантів оборонної промисловості, як Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group і General Atomics.

Кілька людей працювали в галузевих організаціях, були членами рад директорів або працювали за контрактом в союзних США країнах.

«Судячи з усього, їх цілями були програми, які пов'язані з одними з найпрогресивніших і передових технологій, а також люди, які працюють в цих програмах», - заявив колишній високопоставлений радник Управління директора національної розвідки США Чарльз Совелл, який ознайомився зі списком імен, наданим Associated Press.

«Якщо ці програми якимось чином скомпрометовані, то наші конкурентні переваги і наша оборона скомпрометована. Ось що дійсно лякає», - сказав Совелл, який сам став мішенню хакерів.

Робота здебільшої кількості людей, що опинилися в полі зору хакерів, носить секретний характер.

Проте, як показує проведений інформагентством аналіз, до 40 відсотків з них кликнули на фішингове посилання хакерів. Це було першим кроком для потенційного доступу кібершпигунів до особистого аккаунту електронної пошти або комп'ютерних файлів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #російські хакери#шпигуни РФ