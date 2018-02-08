У КНДР пройшов військовий парад напередодні Олімпіади

Крім того, в ході церемонії була продемонстрована ракета-носій.

У Пхеньяні пройшов масштабний військовий парад за день до офіційного відкриття Олімпіади в Сеулі.

Читайте такожПівнічна Корея здобула технології для своїх ракет через посольство у Берліні – DW

Про це повідомляє «Ренхап». Як зазначається, влада влаштувалиа парад на честь 70-річчя КНДР. За даними джерел агентства в уряді Південної Кореї, в ході взяли участь близько 50 тис. осіб, у тому числі 13 тис. військових.

Крім того, в ході церемонії була продемонстрована ракета-носій. Південнокорейські чиновники також очікують, що Пхеньян покаже кадри з параду по державному телебаченню.