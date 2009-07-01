Лукашенко отримає від МВФ на мільярд доларів більше

Міжнародний валютний фонд (МВФ) збільшив на 1 млрд. дол. кредит, що надається Білорусі в рамках програми stand-by, до 3,5 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації Національного банку Білорусі.

«Надання Міжнародним валютним фондом чергового траншу кредиту Республіці Білорусь у рамках реалізації спільної програми stand-by і збільшення загального обсягу фінансування до 3,5 млрд. дол. є важливими елементами підтримки комплексу заходів, що реалізовуються урядом і Національним банком щодо захисту економіки країни від негативного впливу світової економічної кризи, і сприяють подальшому зміцненню фінансової стабільності», - сказав представник Управління інформації.

У Нацбанку Білорусі уточнили, що рішення про збільшення фінансування Білорусі було ухвалене 29 червня на засіданні Виконавчої ради МВФ за підсумками першого ознайомлення з розвитком економіки країни.

«Подальша реалізація спільної програми з цією міжнародною фінансовою організацією має стати основою для успішного подолання економікою республіки несприятливих зовнішніх дій і забезпечення умов для стабільного економічного зростання», - наголосив представник Управління інформації Нацбанку Білорусі.

Водночас в офіційному прес-релізі Міжнародного валютного фонду з посиланням на заступника директора-розпорядника МВФ Такатоші КАТО повідомляється, що рішення про збільшення загального обсягу кредиту ухвалене у зв`язку з тим, що економіка Білорусі в результаті кризи постраждала сильніше, ніж спочатку прогнозувалося.

«Відповіддю на ці зміни є посилена стратегія стабілізації в рамках переглянутої програми. У ній знайдено компроміс між вжиттям додаткових заходів щодо стабілізації з використанням всіх доступних інструментів політики і посиленням фінансової підтримки з боку МВФ для покриття дефіциту фінансування на період дії програми. Вона також містить посилені заходи щодо лібералізації економіки і підготовки до приватизації з метою поліпшення перспектив економічного зростання на середньостроковий період», - сказав Т.КАТО.

На думку керівництва МВФ, переглянута домовленість підтримає економічну програму уряду і допоможе Білорусі стримати наслідки світової фінансової кризи. «Досягнуто домовленостей, що з метою скорочення дефіциту фінансування на 2009 рік офіційні органи збережуть збалансований бюджет, незважаючи на зниження доходів, проводитимуть і надалі належним чином жорстку грошово-кредитну політику, допустять посилення гнучкості обмінного курсу в діапазоні його коливань, а також поглиблять структурні реформи», - повідомив Т.КАТО.

МВФ також позитивно оцінив рішення білоруської влади щодо продовження політики збалансованого бюджету сектора держуправління в 2009 році, незважаючи на нижчі прогнозовані доходи, а також «розумний план властей відкласти підвищення зарплати в державному секторі».

Т.КАТО відзначив, що переглянута програма передбачає більш рішучі заходи щодо лібералізації економіки і підготовки до приватизації, що вкрай важливо для поліпшення перспектив довгострокового економічного зростання і зовнішньої стабільності. «Конкретні кроки включають ухвалення закону про приватизацію, який відповідає передовій практиці, і створення агентства з приватизації, здатного здійснити амбітну програму приватизації. Інші структурні заходи в рамках програми, включаючи законодавчі зміни, спрямовані на підвищення незалежності центрального банку, а також плани щодо подальшого скорочення контролю над цінами і заробітною платою і скасування обов`язкових цільових показників виробництва і зайнятості для приватних компаній, дозволять поліпшити управління і діловий клімат», - заявив заступник директора-розпорядника МВФ.

Як повідомляв УНІАН, початково обсяг фінансування Міжнародним валютним фондом Білорусі становив приблизно 2,51 млрд. дол. і був затверджений 12 січня 2009 року. Програма stand-by для Білорусі розрахована на 15 місяців.