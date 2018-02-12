В Лондоні закрили аеропорт через знайдену біля Темзи бомбу часів Другої світової війни
08:57, 12 лютого 2018Світ
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Знахідку виявили у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.
Ілюстрація / REUTERS
Аеропорт "Лондон-Сіті" закрили після того як неподалік від Темзі було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє BBC. Знахідку виявили у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.
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Спеціалісти пізніше підтвердили вибуховий характер знайденого пристрою і аеропорт був закритий о 22.00. Адміністрація аеропорту радить пасажирам не їхати в аеропорт і звертатись за інформацією до своєї авіакомпанії.
У районі, де було знайдено бомбу, встановили периметр безпеки. Поліція працює над знешкодженням вибухівки.
Раніше у США літак повернувся в аеропорт через голого пасажира, який закрився у туалеті.
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