В Лондоні закрили аеропорт через знайдену біля Темзи бомбу часів Другої світової війни

Знахідку виявили у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.

Аеропорт "Лондон-Сіті" закрили після того як неподалік від Темзі було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC. Знахідку виявили у доках під час планових робіт в аеропорту на сході британської столиці.

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Спеціалісти пізніше підтвердили вибуховий характер знайденого пристрою і аеропорт був закритий о 22.00. Адміністрація аеропорту радить пасажирам не їхати в аеропорт і звертатись за інформацією до своєї авіакомпанії.

У районі, де було знайдено бомбу, встановили периметр безпеки. Поліція працює над знешкодженням вибухівки.

Раніше у США літак повернувся в аеропорт через голого пасажира, який закрився у туалеті.