Жертв могло бути більше: уламки Ан-148 впали в десятках метрів від житлових будинків (відео)

Літак Ан-148 розбився в Раменському районі Московської області, внаслідок чого загинула 71 особа.

Уламки пасажирського літака Ан-148 впали всього в парі десятків метрів від житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mush, що опублікував відповідне відео розбору уламків з житловим сектором на тлі.

«Уламки Ан-148, що розбився, впали на землю всього в парі десятків метрів від житлових будинків. Жертв могло бути більше», – йдеться в повідомленні.

Відео: Telegram-канал Mush

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.