Жертв могло бути більше: уламки Ан-148 впали в десятках метрів від житлових будинків (відео)
09:45, 12 лютого 2018Світ
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Літак Ан-148 розбився в Раменському районі Московської області, внаслідок чого загинула 71 особа.
Уламки знайдені недалеко від житлового сектору / Скріншот відео Mush
Уламки пасажирського літака Ан-148 впали всього в парі десятків метрів від житлових будинків.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mush, що опублікував відповідне відео розбору уламків з житловим сектором на тлі.
«Уламки Ан-148, що розбився, впали на землю всього в парі десятків метрів від житлових будинків. Жертв могло бути більше», – йдеться в повідомленні.
Відео: Telegram-канал Mush
Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.
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