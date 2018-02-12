В Австрії зіткнулися два пасажирських потяги, є жертви

На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.

На південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирських потяги.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на канал ORF.

Інцидент стався близько 12.45. За даними поліції, два пасажирських потяги - EuroCity, що прямував з Граца до Саарбрюкена, і приміський потяг – зіткнулися без видимої причини. В результаті один з потягів зійшов з рейок.

На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.

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Повідомляється про щонайменше одного загиблого і від 15 до 20 поранених.

Рух залізничною лінією, де сталося зіткнення, наразі зупинили.