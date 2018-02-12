В Австрії зіткнулися два пасажирських потяги, є жертви
17:23, 12 лютого 2018Світ
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На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.
В Австрії зіткнулися два пасажирських потяги / фото @Emergenza24
На південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирських потяги.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на канал ORF.
Інцидент стався близько 12.45. За даними поліції, два пасажирських потяги - EuroCity, що прямував з Граца до Саарбрюкена, і приміський потяг – зіткнулися без видимої причини. В результаті один з потягів зійшов з рейок.
На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.
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Повідомляється про щонайменше одного загиблого і від 15 до 20 поранених.
Рух залізничною лінією, де сталося зіткнення, наразі зупинили.
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