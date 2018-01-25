В Італії зійшов з рейок потяг – загинули п`ятеро людей (фото, відео)

В районі італійського Мілану зійшов з рейок пасажирський потяг. В інциденті загинули пятеро осіб, ще близько сотні дістали травми.

Як повідомляє Reuters, у заяві державної італійської залізничної компанії Ferrovie dello Stato повідомляється, що інцидент стався біля станції Піотелло (Pioltello Limito), приблизно у 40 кілометрах від Мілану.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, наразі відомо вже про п`ятьох загиблих, ще близько сотні людей травмовані. Десять пасажирів у тяжкому стані. Зазначається, що аварія сталася вранці, в годину-пік, коли люди їхали до Мілану на роботу.

Нагадаємо, у 2016 році в результаті лобового зіткнення потягів на півдні Італії загинули, щонайменше, десять осіб.