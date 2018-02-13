У Кремлі розповіли про здоров'я Путіна

Путін також переніс деякі заходи.

У Кремлі запевняють, що у президента РФ Володимира Путіна звичайна застуда, й він продовжує працювати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Почалося багато вправ щодо стану здоров'я президента. Як ми вчора сказали, президент застудився, ніяких серйозних захворювань немає, він продовжує працювати», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що на сьогодні за участю Путіна було заплановано нараду з мікроелектроніки, цей захід у графіку президента перенесено, тому що потрібно «дещо доопрацювати, матеріал не був готовий для обговорення».

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Пєсков повідомив, що сьогодні Путін проведе публічні зустрічі, а завтра зустрінеться з учасниками форуму «Наставник», але захід зі «зрозумілих причин» пройде не на ВДНГ, а в Кремлі або його резиденції Ново-Огарьово. Також завтра відбудеться міжнародна телефонна розмова.

«Графік триває, але з урахуванням застуди. Голос президента самі чули. Зима, самі розумієте», - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Путін переніс деякі заходи.