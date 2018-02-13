Путін після захворювання скасував всі публічні заходи - ЗМІ

Вчора в Кремлі повідомили про те, що Путін захворів, проте це не відіб'ється на його графіку.

Президент Росії Володимир Путін скасував щонайменше два найближчих публічних заходи.

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Про це повідомляє телеканал Дождь з посиланням на три джерела, близькі до Кремля. У вівторок він повинен був провести в Кремлі нараду з цивільної мікроелектроніки. Цієї наради не буде, каже співрозмовник, близький до організації заходу. У середу Путін планував взяти участь у форумі «Наставник», який проводить Агентство стратегічних ініціатив. На початку лютого Путін публічно обіцяв приїхати на форум. Він був у планах глави держави, кажуть співрозмовники, знайомі з графіком Путіна. За їхными словами, сьогодні вранці прийшла інформація про скасування заходу.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на момент публікації матеріалу не відповів на запитання телеканалу про причини зміни планів Путіна.

Раніше президент скасував відрядження до Сочі. Воно повинно було відбутися в понеділок, але в неділю ввечері журналістам кремлівського пулу, які повинні були супроводжувати главу держави, прийшло повідомлення про відміну поїздки. Пізніше прес-секретар президента Дмитро Пєсков пов'язав рішення з авіакатастрофою в Підмосков'ї. Це зроблено, щоб голова держави в разі потреби міг особисто координувати розслідування та роботи з надання допомоги постраждалим, повідомляли в новинах «Першого каналу».

Наступного дня Путін дійсно працював у Москві, він зустрівся з головою Палестини Махмудом Аббасом, а також з фіналістами конкурсу «Лідери Росії», зазначаэ телеканал. Путін говорив хрипко і на початку зустрічі вибачився за те, що втратив голос. «Застудився, але продовжує працювати», — прокоментував пізніше Пєсков.