Близько 300 тисяч корейських солдатів перекинуто до кордону з Китаєм

Близько 300 тисяч військових північнокорейської армії стягнуті до кордону КНДР і Китаю, щоб "придушити масову втечу громадян КНДР на китайський бік", повідомив в інтерв`ю японській газеті "Санкей" один з лідерів південнокорейського Комітету за демократизацію КНДР Кан Чон Хван.

"Останнім часом на китайсько-північнокорейському кордоні майже щодня лунають постріли. Стрільбу веде північнокорейська армія по тих громадянах КНДР, які намагаються перебігти на китайський бік", - сказав Кан Чон Хван.

За його даними, до кордону кинуто близько 300 тисяч військових, при цьому він не уточнив, скільки військових там уже було.

Кан Чон Хван також зазначив, що продовольча криза в Північній Кореї досягла небаченої гостроти.

"Фактично населення стоїть перед вибором - спробувати втікти з країни чи загинути з голоду", - наводить його слова РІА "Новости".

На сьогодні в Південній Кореї живуть 18 тисяч колишніх громадян КНДР, яким вдалося втекти з країни.

Кан Чон Хван вважає, що "якщо китайська сторона примусово не депортуватиме перебіжчиків, їх кількість може досягти мільйона осіб".

Він закликав також уряди Японії, США і Республіки Корея чинити тиск на КНР, щоб Китай не депортував перебіжчиків з Північної Кореї. На думку Кана, масова втеча з КНДР може зіграти роль Берлінського муру на Корейському півострові і привести до падіння режиму Кім Чен Іра.

Кан Чон Хван, що народився в КНДР, 10 років провів у таборах для політичних ув`язнених. 1992 року йому вдалося втекти з КНДР, нині він проживає в Республіці Корея, є заступником голови Комітету з демократизації КНДР - найвпливовішого в Південній Кореї серед організацій, що вимагають зміни режиму в КНДР.