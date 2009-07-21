У Японії передвиборчу кампанію проведуть за 12 днів

Кабінет міністрів Японії на чолі з прем`єр-міністром Таро АСО сьогодні розпустив нижню палату парламенту.

Як передає ІТАР-ТАСС, це рішення озвучив спікер палати Йохей КОНО на її пленарному засіданні.

Сьогодні також відбудеться екстрене засідання кабінету міністрів, на якому офіційно буде оголошена дата нових виборів, попередньо призначених на 30 серпня. Початок передвиборчої кампанії намічений на 18 серпня. Вибори до нижньої палати мають для японської політики дуже важливе значення, оскільки вона володіє конституційною перевагою перед верхньою під час ухвалення законів.

У нинішньому складі нижньої палати більшість належала правлячій коаліції Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії Комейто. Вона була одержана на загальних виборах 2005 року, коли ЛДП і японський уряд очолював популярний політик Дзюн’їтіро КОЇДЗУМІ. Верхню палату з липня 2007 року контролює опозиція на чолі з Демократичною партією.