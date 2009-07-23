У Пакистані вбили одного із синів бен Ладена

У Пакистані цього року було вбито Саад бен Ладена, одного із синів Усами бен Ладена.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника контртерористичних сил США.

«Ми вважаємо, що він мертвий, проте не можемо стверджувати на 100%, бо немає даних аналізу ДНК», - відзначило джерело, додавши, що висновки зроблено на основі даних розвідки.

С. бен Ладен, який, за припущенням, загинув під час обстрілу літаками США території Пакистану, не вважався важливою персоною в угрупованні «Аль-Каїда», відзначає «Газета.ру». Через деякий час після вторгнення США до Афганістану в жовтні 2001 року він залишив країну і вирушив до Ірану, де утримувався під домашнім арештом декілька років.