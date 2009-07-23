Естонія не вимагатиме візи з власників українських службових паспортів

11:35, 23 липня 2009
Світ
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З 1 серпня

Естонія з 1 серпня припинить вимагати візи з власників українських службових паспортів.

Про це йдеться у листі естонської делегації на ім’я візової робочої групи ЄС, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

“Естонська делегація хоче поінформувати делегації, що з 1 серпня 2009 року на власників службових паспортів України не розповсюджуватимуться вимоги щодо віз”, - написано у листі.

 

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