Естонія не вимагатиме візи з власників українських службових паспортів

Естонія з 1 серпня припинить вимагати візи з власників українських службових паспортів.

Про це йдеться у листі естонської делегації на ім’я візової робочої групи ЄС, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

“Естонська делегація хоче поінформувати делегації, що з 1 серпня 2009 року на власників службових паспортів України не розповсюджуватимуться вимоги щодо віз”, - написано у листі.