Естонія не вимагатиме візи з власників українських службових паспортів
11:35, 23 липня 2009Світ
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З 1 серпня
Естонія з 1 серпня припинить вимагати візи з власників українських службових паспортів.
Про це йдеться у листі естонської делегації на ім’я візової робочої групи ЄС, текст якого є у розпорядженні УНІАН.
“Естонська делегація хоче поінформувати делегації, що з 1 серпня 2009 року на власників службових паспортів України не розповсюджуватимуться вимоги щодо віз”, - написано у листі.
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