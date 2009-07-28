Єврокомісія обіцяє Білорусі ще 10 мільйонів євро

Європейська комісія обіцяє надати Білорусі в 2010 році допомоги на 10 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Трійки ЄС-Білорусі комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Ми вже продемонстрували нашу добру волю, подвоївши нашу фінансову допомогу з 5 до 10 млн. євро в 2009 році, і стільки ж надамо в 2010-му”, - сказала вона.

Комісар зазначила, що окрема увага при цьому надаватиметься допомозі у підвищенні безпеки та якості продовольства, адже харчова промисловість є важливою для Білорусі та значною складовою її експорту.

“Ми могли б розблокувати весь потенціал наших можливостей, якщо будуть здійснюватися незворотні (демократичні – УНІАН) реформи”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також повідомила, що ЄС розглядає можливість надання Білорусі макрофінансової допомоги, а також відкриття у майбутньому доступу до кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.