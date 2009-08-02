Ісламські радикали закликають помститися Китаю

Лідер радикального терористичного угруповання, що називає себе "Ісламською партією Туркестану", Абдул-Хаг аль-Туркестані закликав мусульман всього світу до атак на китайців у відповідь на жорстке придушення виступів етнічних уйгурів і загибель мусульман-уйгурів в міжетнічних зіткненнях в Синьцзян-Уйгурськом автономному районі КНР, передає Reuters.

Відеозвернення від імені "Ісламської партії Туркестану" оприлюднене на радикальних ісламських сайтах.

А.-Х. аль-Туркестані говорить, що "китайці повинні стати мішенню як у себе в країні, так і за кордоном". "Їхні посольства, консульства, центри і місця, де вони збираються, повинні теж стати нашою мішенню. Їх потрібно вбивати або брати в заручники, щоб таким чином звільнити наших братів, захоплених і посаджених до в`язниць", - заявив А.-Х. аль-Туркестані.

Це вже не перший заклик до насильства проти громадян Китаю, поширений "Ісламською партією Туркестану".

В результаті заворушень в Синьцзян-Уйгурському автономному районі 5 липня 2009 р., які виникли на міжетнічному грунті, загинули, за офіційними даними, 192 людини, більше 1700 дістали поранення, нагадує РосБізнесКонсалтинг.