Чавеса переобрали на пост Президента Венесуели

За попередніми результатами, діючого Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА переобрали на це пост на виборах, які пройшли в неділю.

Як передає Рейтер, У.ЧАВЕС отримав 61% голосів виборців, а його суперник Мануель РОЗАЛЕС – 38%, повідомила Національна виборча комісія після підрахунку 78% поданих бюлетенів.

М.РОЗАЛЕС визнав свою поразку, проте заявив, що продовжуватиме політичну боротьбу.

У.ЧАВЕС відомий жорсткою антиамериканською риторикою, не дивлячись на те, що основна частина венесуельської нафти надходить на ринки США.

США звинувачують У.ЧАВЕСА у нагнітанні напруженості в регіоні і підозрюють у підтримці бойовиків-марксистів у Колумбії.

Венесуела - велика нафтовидобувна країна і член ОПЕК. Президент Венесуели обирається строком на 6 років.