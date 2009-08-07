США і Канада шукають в океані свої права на арктичну нафту

Друга американо-канадська експедиція до Арктики стартує в п`ятницю. Як наприкінці липня оголосив держдепартамент США, експедиція триватиме до 16 вересня, в ній братимуть участь науковці двох країн.

На криголамі берегової охорони США Healy та кораблі берегової охорони Канади Louis S. St-Laurent учасники 41 день збиратимуть дані про морське дно і континентальний шельф, де, як передбачається, є багаті родовища нафти і газу.

Експедиція працюватиме в районах від півночі Аляски до хребта Менделєєва, а також на схід від Канадського архіпелагу.

Дослідники проведуть фото- і відеозйомку, а також зберуть матеріали про стан моря і шельфу в районах роботи місії. Нині саме кордони і приналежність шельфубільше за все цікавлять США, Канаду і Росію: кожна країна здобуває інформацію на користь своїх претензій на шельф і на ресурси, що є там.

Як розповіли раніше організатори місії, експедиція також звірить і за необхідності уточнить навігаційні дані. Місія не ставить за мету розвідку родовищ.

Тема приналежності континентального шельфу почала активно обговорюватися після російської глибоководної експедиції в 2007 році.

Питання про приналежність шельфу має не стільки наукове значення, скільки енергетичне. За деякими даними, запаси умовного палива в районі шельфу досягають 5 мільярдів тонн. Окрім Росії, про свої права на шельф можуть, і, як показує практика, готуються, заявити інші країни, зокрема Канада і США.

РІА "Новости"