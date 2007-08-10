Росія протягом півроку доведе свої права на шельф в Арктиці

Росія протягом півроку зможе надати докази зв`язку хребта Ломоносова і підвищення Менделєєва в Арктиці з російським континентальним шельфом, вважає президент Асоціації міжнародного морського права, суддя міжнародного трибуналу ООН з морського права Анатолій Колодкін. Про це він заявив на прес-конференції в Москві.

Він нагадав, що Росія вперше зробила подання до Комісію з визначення меж континентального шельфу 2001 року. Російська заявка була розглянута в квітні 2002 року, проте тоді представлених Росією доказів виявилося недостатньо.

Два екіпажі російських батискафів "Мир" здійснили 2 серпня ц.р. занурення на глибину більше чотирьох тисяч метрів в Північному Льодовитому океані, взявши для дослідження проби грунту і води для вивчення будови дна в приполюсному районі океану. Якщо Росії вдасться довести, що хребет Ломоносова і підвищення Менделєєва пов`язані з російським шельфом, це дасть їй можливість на розвідку і розробку природних природних ресурсів, що є на цій території.

Президент Асоціації міжнародного морського права зазначив, що Росія має намір вирішувати це питання суто в межах міжнародного права, і заявив, що не бачить у зв`язку з цим причин для загострення дипломатичних відносин Росії з іншими державами.

Він також повідомив, що в разі якщо вдасться довести зв`язок цих територій з російським континентальним шельфом, це не означатиме розширення території російської держави.

"Шельф не входить до складу території держави, як і особлива економічна зона. Прибережні держави наділені не суверенітетом, а винятковими суверенними правами, які дозволяють здійснювати розвідку і розробку природних природних багатств".

РІА "Новости"