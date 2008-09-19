США зреагували на слова Медведєва про російський кордон в Арктиці

Російський закон, що встановлює південну межу російської арктичної зони, є "суто внутрішнім питанням" Росії і не матиме сили в міжнародному праві, зазначається в поширеному у Вашингтоні повідомленні прес-служби держдепартаменту США.

Президент РФ Дмитро Медведєв у середу на засіданні Ради безпеки РФ заявив про необхідність "допрацювати і прийняти федеральний закон про південну межу арктичної зони Росії".

"Згідно з нашим розумінням публічних висловів президента Росії Медведєва, він закликав прийняти закон, що встановлює визначення південної арктичної межі Росії, тобто її межі всередині російської території. Це буде суто внутрішнім питанням", - цитує повідомлення РІА "Новости".

За даними держдепартаменту, "універсального визначення того, що є Арктикою, не існує".

"Арктичні країни використовують різні критерії для визначення відрізків своєї території, арктичних регіонів, які вважаються частиною. Такі визначення в цілому призначені для внутрішнього адміністрування і не мають сили в міжнародному праві", - зазначається в документі.

"У своїх висловах президент Медведев повідомив, що після встановлення своєї південної арктичної межі Росія візьметься до визначення меж свого континентального шельфу за межами 200 морських миль від берега. Росіяни нині збирають наукові свідчення для підтримки своєї заявки в рамках Конвенції ООН з морського права, в якій стверджує, що їх континентальний шельф тягнеться до Північного полюсу", - нагадує держдепартамент.

"Комісія щодо меж континентального шельфу, як технічний орган Конвенції ООН з морського права, яка відповідає за континентальний шельф за межами 200 морських миль, зрештою виробить свої рекомендації щодо будь-яких майбутніх російських заявок на основі наукових критеріїв", - наголошується в повідомленні.

"Грунтуючись на інформації, доступній для нас на даний момент, у нас немає підстав вважати, що росіяни пропонують якийсь інший варіант дій", - заявляє зовнішньополітичне відомство США.

Зазначаючи, що "Російська Федерація діє в рамках свого права на визначення (меж) свого континентального шельфу" відповідно до міжнародного права і на підставі точних наукових даних, держдепартамент США нагадує, що "інші арктичні країни нині перебувають у процесі збору необхідних наукових даних для підтримки їх власних визначень розширеного шельфу в Північному Льодовитому океані".

У травні цього року все п`ять прибережних держав одностайно підтвердили свою прихильність чинному юридичному механізмові щодо Арктиці в рамках Конвенції ООН з морського права для того, щоб "впорядковано врегулювати будь-які можливі взаємоперехресні заявки", нагадує зовнішньополітичне відомство США.