Бурджанадзе вірить, що Україна своє отримає

Голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ радить українцям не боятися будувати Україну без російської допомоги.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

«Мене турбує одна річ, про яку хочеться сказати. Складається враження, що не всі люди в Україні розуміють значення власної держави. Хай пробачать мені мої дорогі українські брати і сестри, але я це говорю від душі, від серця, вболіваючи за те, що у Вас відбувається», - сказала Н.БУРДЖАНДЗЕ.

Якось, розповіла Н.БУРДЖАНДЗЕ, вона брала участь в одній з передач у прямому ефірі на українському телебаченні, а із залу і під час телефонних дзвінків прозвучала ідея, «що мовляв, як ми, українці, будуватимемо свою державу без Росії. Як ми зможемо жити без російської допомоги». У зв`язку з цим Н.БУРДЖАНДЗЕ висловила переконання, що Україна може сама стати гідним членом європейської сім`ї. «Зрозумійте мене правильно, я не закликаю до припинення дружніх відносин з Росією. Навпаки, Ви повинні мати добрі відносини з Росією, втім, як і ми. Але ви - Велика країна. Чому Ви не вірите в свої власні сили? Звичайно, йдеться не про всіх. Я звертаюся до тієї маленької частини, яка сумнівається в тому, що Україна може сама стати гідним членом європейської сім`ї», - підкреслила вона.

«І нехай є ще ті, хто не вірить в Україну, я вважаю - у вас велике майбутнє, і ви можете самостійно будувати країну своїми руками», - додала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.