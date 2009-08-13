Росія починає нову «молочну війну». Цього разу з Литвою. Як пише сьогодні російська преса, "Россельхознадзор" вже направив до Вільнюса попередження про обмеження на імпорт литовської молочної продукції, оскільки в ній виявлено антибіотики. В уряді Литви стверджують, що нічого забороненого в молочних продуктах немає, а причиною російських санкцій є політичні розбіжності між країнами. Раніше російська митниця різко посилила огляд литовських автоперевізників.

Эхо Москвы