Воронін: Захід намагається перетворити Молдову на другу Грузію

Партія комуністів Молдови має намір створити в парламенті республіки нового скликання лівоцентристську антикризову коаліцію, заявив чинний президент країни, лідер Партії комуністів Володимир Воронін, виступаючи на пленумі ПКРМ.

Він відзначив, що ПКРМ вестиме діалог з тими силами, які згодні об`єднатися в патріотичну коаліцію. При цьому В.Воронін наголосив, що ПКРМ вступатиме в діалог не з коаліцією - "Альянсом за європейську інтеграцію", а з окремими партіями, що входять до нього.

За словами В.Вороніна, цей альянс підтримують і не дають йому розвалитися західні країни, обіцяючи швидку міжнародну фінансову допомогу після формування нового уряду. Як вважає молдавський президент, це робиться Заходом через комунофобію, спроби розірвати стратегічні відносини Молдови з Росією, перетворити Молдову на другу Грузію і позбавити країну статусу нейтральної держави.

Напередодні Володимир Воронін під час зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим у резиденції "Бондарів Ручей" у Сочі, обговорили “широкий спектр питань молдавсько-російської співпраці, а також непросту політичну ситуацію”, що склалася в Молдавії після дострокових парламентських виборів 29 липня 2009 р., повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі голови молдавської держави.