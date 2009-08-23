ЄС: вибори в Афганістані - перемога демократії

Президентські вибори в Афганістані є перемогою демократії. Таку заяву зробила комісар із зовнішніх зв`язків і політики добросусідства Європейського союзу (ЄС) Беніта Ферреро-Вальднер, передає Associated Press. При цьому єврокомісар наголосила, що виборча комісія повинна з повною відповідальністю підійти до остаточного підрахунку голосів, щоб у міжнародних спостерігачів не було жодної підстави засумніватися в легітимності результатів.

Напередодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, виборчий штаб нинішнього президента Афганістану Хаміда Карзая оголосив його перемогу. Тим часом прихильники основного суперника Х.Карзая, Абдулли Абдулли, заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, і що вони також можуть заявити про перемогу А.Абдулли. Офіційні попередні підсумки виборів будуть оприлюднені протягом двох тижнів.