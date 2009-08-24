У Росії відкинули версію теракту на Саяно-Шушенській ГЕС

Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС мала технологічний характер. Версію теракту повністю спростовано.

Конкретні причини події буде встановлено під час слідства, заявив офіційний представник Слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир МАРКІН, повідомляє радіо «Свобода».

Усі 69 загиблих у результаті аварії пізнано. У родичів шести зниклих безвісти взято зразки для генетичних досліджень з метою ідентифікації знайдених на місці трагедії фрагментів тіл. Сьогодні пройде похорон ще 24 осіб.

На Саяно-Шушенській ГЕС, де 17 серпня сталася аварія, починаються відновні роботи. За деякими оцінками, вони займуть декілька років.