Грузія продовжить опанування стандартів НАТО

Президент Грузії Михайло Саакашвілі наголосив, що Грузія продовжить вже започатковану політику свого оборонного відомства. "Започаткована політика буде продовжена - ми взяли зобов`язання відправити наш контингенту до Афганістану і виконаємо їх, будуть також продовжені всі реформи з наближення до стандартів НАТО", - заявив М.Саакашвілі вчора, представляючи нового міністра оборони.

Президент повідомив, що наступного року бюджет оборонного відомства не буде збільшений. "Нам потрібно мобілізувати внутрішні ресурси - внутрішня дисципліна, раціональніше використання існуючих можливостей і що головне - освіта, підготовка, тренінги", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

М.Саакашвілі звернув увагу, що новий міністр має "багато ворогів" (Бача Ахалая очолював Департамент з виконання покарань Міністерства юстиції). "Я дуже добре знаю, що у нього багато ворогів через дуже конкретні причини. Грузія стала єдиною країною на пострадянському просторі, де "злодії в законі" не правлять ситуацією і злочинність не керує з в`язниць. Це дуже велике досягнення", - наголосив М.Саакашвілі.

Також президент повідомив, що Б.Ахалая було доручене створення фортифікаційної лінії навколо Тбілісі.

М.Саакашвілі зазначив, що колишній міністр оборони Васил Сихурулідзе посяде місце радника президента Грузії з питань зовнішньої політики і також працюватиме з апаратом Ради Безпеки.