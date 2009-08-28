Обама не відмовиться від ПРО у Східній Європі

Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ спростувала повідомлення польських ЗМІ про те, що Вашингтон готовий відмовитися від розміщення системи ПРО у Східній Європі, повідомляє «Франс Прес».

"Я б назвав це повідомлення неточним", - заявив журналістам представник Держдепартаменту П.Дж.КРОУЛІ. За його словами, аналіз стратегії протиракетної оборони ведеться постійно і "поки не досяг завершення".

У четвер польська газета Tribuna повідомила про ймовірну відмову США від розміщення системи ПРО у Східній Європі. Такий висновок журналісти, зокрема, зробили тому, що на Конференції з протикосмічної і протиракетної оборони в Хантсвіллі (штат Алабама) тема розміщення елементів системи в Європі не розглядалася зовсім.

За даними польських ЗМІ, на користь відмови від системи ПРО у Європі на конференції висловився глава Агентства з протиракетної оборони США Патрік О`РЕЙЛІ. При цьому він підтримав можливе розміщення наземних комплексів ракет-перехоплювачів SM-3 у Туреччині і на Балканах, відзначає «Лента.ру».

Вперше про плани США розмістити елементи своєї системи в Польщі і Чехії стало відомо у 2006 році. У липні 2008 року Вашингтон підписав відповідну угоду з Чехією, проте домовленість з Польщею поки офіційно не оформлено.