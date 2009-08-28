Теракт у Пакистані: загинув 21 поліцейський

У результаті вибуху на північному заході Пакистану загинула як мінімум 21 особа. Як повідомляє «Франс Прес», всі загиблі були поліцейськими.

Вибух стався на території казарм для поліцейських у місті Торкхам на кордоні з Афганістаном. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник. Окрім 21-го загиблого, щонайменше 15 осіб отримали поранення, відзначає «Лента.ру».

Місцеві власті побоюються, що число жертв теракту може зрости. У лікарні міста доставлено поранених, стан здоров`я деяких з них оцінюється як важкий. Скільки всього осіб знаходилися в казармах під час вибуху, не повідомляється.