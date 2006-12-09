Під час пожежі у лікарні в Москві загинули 45 осіб

Кількість жертв пожежі в наркологічній лікарні №17 на південному заході Москви зросла до 45.

Як передає радіо «Свобода», загинули 43 пацієнти і двоє співробітників лікарні. Постраждали й госпіталізовані - за даними властей - 12 осіб.

Як повідомив журналістам заступник глави МНС РФ Олександр ЧУПРІЯН, який перебуває на місці трагедії, пожежа виникла на другому поверсі 5-поверхового жіночого відділення лікарні. Персонал, за словами А.ЧУПРІЯНА, не займався евакуацією хворих - їм довелося рятуватися самим.

Головний прокурор Москви Юрій СЕМІН заявив, що слідство розглядає кілька версій пожежі, зокрема - підпал.

Пожежа в наркологічній лікарні №17 стала найстрашнішою в російській столиці за останні три роки. Від пожежі в гуртожитку Університету дружби народів у листопаді 2003 року загинули 44 особи.