У ФРН Меркель не дали виступити по телевізору

Державна теле- і радіокомпанія Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) відмінила показ 15-хвилинного інтерв`ю канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, який мав відбутися у прайм-тайм увечері 27 серпня.

Як передає Лента.руз посиланням на агентство DPA, керівництво пішло на такі поступки щодо лівих і соціал-демократів через їх протести. Вони заявили, що інтерв`ю А.МЕРКЕЛЬ на тему "Як буде далі на сході (Німеччині)?" виходить в ефір лише за три дні до місцевих виборів в Саксонії і Тюрінгії і є прихованою агітацією.

Як відзначає Spiegel, гостроту дискусії навколо запланованого інтерв`ю А.МЕРКЕЛЬ додав той факт, що в телепрограмі на весь тиждень про нього не було жодної згадки. Телеканал заявив про трансляцію всього за день до показу - у вівторок, 25 серпня.

MDR відкрито звинуватили в тому, що телекомпанія агітує за консерваторів з ХДС, діючи всупереч власному статуту, восьма стаття якого забороняє ставати на бік того чи іншого політика або партії.

У результаті керівництво MDR визнало, що час для трансляції був обрано справді невдало і "заради рівності шансів", як наголошується в офіційній заяві, відмінила показ інтерв`ю А.МЕРКЕЛЬ.

Одночасно було скасовано заплановане на 10 вересня інтерв`ю з одним з головних суперників А.МЕРКЕЛЬ за посаду канцлера - кандидатом від соціал-демократів Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.