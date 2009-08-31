Мільйони гектарів посівів загинули в Китаї від засухи

Голова Держради Китаю Вень Цзябао закликав примножити зусилля задля боротьби із засухою, передає інформаційне агентство Сіньхуа. Цю заяву китайський лідер зробив під час інспекційної поїздки Автономним регіоном Внутрішня Монголія, враженому засухою.

Вень Цзябао закликав державну владу приділити значно більше уваги проблемі забезпечення селян водою під час усіх сезонів, запланувати і провести для цього необхідні іригаційні роботи, а також запровадити режим економії води.

Цього року деякі райони Китаю потерпають від сильної засухи. Відповідно до даних влади, через нестачу води загинули близько 12,7 млн. гектарів посівів, що на 30-40% більше, ніж в минулі періоди.