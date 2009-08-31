Експерти сперечаються щодо причин катастрофи Су-27 у Польщі

Польські експерти не виключають, що причиною катастрофи білоруського винищувача на авіаційному шоу в Польщі став низький рівень підготовки льотчиків.

Про це повідомляє «Європейське радіо для Білорусі».

«Білоруські пілоти мають дуже маленький годиноналіт, якщо виходити із стандартів НАТО. Це не пілоти, яких керівництво балує, надаючи їм можливість показати те, що вони насправді можуть зробити», - сказав експерт у справах авіації Станіслав БЖЕГ-ВЕЛУНСЬКІ.

На думку учасника пілотної групи «Крила Польщі» Барташа ГЛАВАЦЬКОГО, білоруські льотчики, намагаючись здивувати західну публіку, переоцінили свої можливості. «Найімовірніше, вони просто переоцінили свої можливості, дуже багато чого хотіли показати, хотіли презентувати дуже ефектний маневр з виходом з петлі на останніх долях секунди», - припустив Б.ГЛАВАЦЬКІ.

Тим часом, начальник прес-служби Міністерства оборони Білорусі В’ячеслав РАМЕНЧИК спростував такі версії. «Я вам просто наведу приклад – у полковника Морфицького (загиблий пілот – УНІАН) 2700 годин нальоту. Думаю, що це істотно більше, ніж стандарт НАТО», - сказав він.

Міністерство оборони Білорусі теж спростувало твердження про те, що багатофункціональний винищувач Су-27 був застарілим. «Літак Су-27 до сьогоднішнього дня залишається найкращим винищувачем у світі. Цей літак знаходиться на озброєнні в більшості країн світу», - підкреслив В.РАМЕНЧИК.

Польський експерт С.БЖЕГ-ВЕЛУНСЬКИ погодився з тим, що Су-27, який випускається в Росії, є якісною і сучасною машиною. Проте він сумнівається в тому, що на озброєнні білоруської армії знаходяться нові літаки. «Білоруські літаки Су-27 – це дуже старі версії. Вони дуже відрізняються від того, що зараз Росія робить для Китаю, для Індії, для Венесуели і для власних збройних сил. Це літаки, які мають по 20 і більше років, без системи штучної допомоги. Тому їх не можна порівнювати ні з Ф-16, які ми використовуємо, ні з Су-34 і Су-30», - переконаний С.БЖЕГ-ВЕЛУНСЬКІ.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою версією Міністерства оборони Білорусі, катастрофа винищувача сталася внаслідок потрапляння птаха в повітрозабірник двигуна.

Під час виконання фігур вищого пілотажу багатофункціональний винищувач Су-27 почав втрачати висоту.

«Льотчики-снайпери полковник Олександр Морфицький і полковник Олександр Журавлевич відвели літак на максимальну відстань від населеного пункту і ціною власного життя запобігли дуже тяжким наслідкам», - зазначили в прес-службі Міноборони.

Обидва пілоти загинули. О.Морфицький був заступником командувача Західним оперативно-тактичним командуванням ВПС і військ ППО Білорусі, О.Журавлевич - заступником командира 61-ї винищувальної авіабази Білорусі.

Білоруські льотчики брали участь в 11-му міжнародному авіашоу, яке проходить на військовому аеродромі в місті Радом за сотні кілометрів на південь від Варшави. Щороку захід відвідують близько 200 тисяч глядачів.

Як стверджують численні свідки - глядачі авіашоу - винищувач різко пішов униз над дахами будинків, а льотчики не встигли катапультуватися, оскільки намагалися відвести літак до найближчого лісу, після чого Су-27 вибухнув.