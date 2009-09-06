Невідомий убив міліціонера в під'їзді і забрав автомат
14:30, 06 вересня 2009Світ
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Повідомлення з Чечні
Співробітник Державної автоінспекції в Грозному загинув від рук невідомого в під`їзді свого будинку в неділю вранці, повідомив представник правоохоронних органів Чечні.
"Сьогодні в 08.30 (час московський) в під`їзді будинку по проспекту Кадирова невстановлена особа розстріляла співробітника Державтоінспекції, 25-річного лейтенанта міліції Мусліма Юсупова", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що злочинець зробив чотири постріли з пістолета і викрав табельний автомат міліціонера.
Як повідомив РІА “Новости” представник Слідчого управління СКП РФ по Чечні, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтями про замах на життя співробітників правоохоронних органів і про викрадення зброї.
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