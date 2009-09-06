Невідомий убив міліціонера в під'їзді і забрав автомат

Співробітник Державної автоінспекції в Грозному загинув від рук невідомого в під`їзді свого будинку в неділю вранці, повідомив представник правоохоронних органів Чечні.

"Сьогодні в 08.30 (час московський) в під`їзді будинку по проспекту Кадирова невстановлена особа розстріляла співробітника Державтоінспекції, 25-річного лейтенанта міліції Мусліма Юсупова", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що злочинець зробив чотири постріли з пістолета і викрав табельний автомат міліціонера.

Як повідомив РІА “Новости” представник Слідчого управління СКП РФ по Чечні, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтями про замах на життя співробітників правоохоронних органів і про викрадення зброї.