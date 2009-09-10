Президент Польщі не вимагав скасувати візит Путіна, а лише сумнівався

Канцелярія Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО назвала неправдивою інформацію газети Polska, опублікованої в середу про те, що глава польської держави нібито вимагав скасувати візит російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА до Гданська 1 вересня.

Про це УНІАН повідомили у канцелярії Президента Польщі.

У канцелярії відзначили, що 30 серпня Л.КАЧИНСЬКИЙ дійсно розмовляв з главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ з приводу того, як реагувати на провокаційні публікації в російських медіа напередодні відзначення 70-ї річниці початку Другої Світової війни у Польщі.

Канцелярія поінформувала, що Л.КАЧИНСЬКИЙ під час розмови з Д.ТУСКОМ запитав його, як він оцінює, наскільки «обгрунтованим» буде візит В.ПУТІНА до Польщі в умовах, коли Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє про те, що нібито передвоєнний міністр закордонних справ Польщі Юзеф Бек був німецьким агентом.

«Неправдою є те, як поінформувала Polska, посилаючись на анонімних співрозмовників в оточені прем’єра, що Президент ніби ставив вимогу скасувати візит Володимира ПУТІНА», - відзначено в спеціальній заяві канцелярії.

Довідка УНІАН. Представники нинішніх властей Польщі та РФ під час відзначення 70-ї річниці початку Другої Світової війни у Гданську 1 вересня представили різні версії головних причин початку війни.

Поляки однозначно вважають головною причиною змову нацистської Німеччини та сталінського СРСР у пакті Молотова-Ріббентропа, згідно з яким Радянський Союз 17 вересня ввів свої війська до Польщі. Більш як 70% поляків вважають, що російські лідери повинні вибачитися за цей факт.

Водночас, росіяни наголошують, що справжньою причиною початку Другої Світової війни є «принизливий» для німців Версальський договір, поступки західних держав Гітлеру, зокрема, мовчазна згода на приєднання німцями Австрії та розчленування у 1938 році Чехословаччини.

Наприкінці серпня 2009 р. російські історики, публіцисти та представники офіційних властей заявляли в медіа про те, що Польща активно співпрацювала з гітлерівською Німеччиною в 1930-х роках й планувала спільно з нею напасти на СРСР.

У Польщі називали ці заяви «провокаційними» й такими, що намагаються «відбілити» пакт Молотова-Ріббентропа між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною 1939 року, на основі якого була розчленована Польща й де-факто після чого почалася Друга Світова війна.

9 вересня газети Polska з посиланням на аеномнімні джерела в оточенні польського прем’єра написала, що Президент Польщі Л. КАЧИНСЬКИЙ домагався від глави польського уряду Д.ТУСКА скасування запланованого на 1 вересня візиту до Польщі російського прем’єр-міністра В.ПУТІНА.

За даними газета, Л.КАЧИНСЬКИЙ виступив з такою вимогою у неділю, 30 серпня, після чергової провокаційної публікації у РФ, в якій главу передвоєнного польського МЗС Юзефа Бека звинувачували в тому, що був агентом німецьких спецслужб. «У цій ситуації очікую, що ти скасуєш візит В.ПУТІНА», - цитує газета нібито звернення Л.КАЧИНСЬКОГО до Д.ТУСКА.