У Грузії вибухнув вагон пасажирського потягу

У Грузії на залізничній станції в Зугдіді вибухнув останній вагон пасажирського потягу, за попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію "Рустави-2".

Потяг за маршрутом Зугдіді-Тбілісі мав відправитися о 10.00.

У потязі перебувала провідниця, вона не постраждала.

На місці події працюють представники правоохоронних органів.

Останній раз вибух на залізниці в Грузії стався на початку вересня, тоді також ніхто не постраждав.