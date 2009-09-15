У Грузії вибухнув вагон пасажирського потягу
08:59, 15 вересня 2009Світ
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Працюють правоохоронці
У Грузії на залізничній станції в Зугдіді вибухнув останній вагон пасажирського потягу, за попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію "Рустави-2".
Потяг за маршрутом Зугдіді-Тбілісі мав відправитися о 10.00.
У потязі перебувала провідниця, вона не постраждала.
На місці події працюють представники правоохоронних органів.
Останній раз вибух на залізниці в Грузії стався на початку вересня, тоді також ніхто не постраждав.
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