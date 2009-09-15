Верховний суд Росії визнав необов'язковість крапок над "ё"

Верховний суд Росії підтримав громадян, які увійшли до групи бюрократичного ризику через двоякий правопис прізвища, імені або по батькові, пише "Російська газета".

Якщо у людини є в прізвищі буква "ё", то відтепер його прізвище можна писати і з буквою "е". Річ у тому, що багато громадян мають проблеми при оформленні пенсій, коли працівники Пенсійного фонду відмовляють в оформленні документів людині, в прізвищі якої є буква "ё". У різних випадках чиновники пишуть прізвища по-різному – і через "ё", і через "е".

Як з`ясувалося, іноді власників "нестандартних" прізвищ пенсійні начальники направляють прямо в Інститут російської мови імені В.В. Віноградова, де можна одержати довідку про те, що, наприклад, "Соловьев" і "Соловьёв" - одне і те ж прізвище.

За приблизними оцінками, букву "ё" в паспортних даних мають 3% громадян країни, адже "ё" з крапками зустрічається не менше ніж в 2,5 тисячах прізвищ. При оформленні різних документів рідкісні букви в паспортних даних стають непереборним бар`єром.

У самому ж Пенсійному фонді просять не вважати причіпки до букви "ё" чиєюсь примхою або вредністю. На думку співробітників фонду, такі правила обов`язкові для всіх.

До речі, "ё" з крапками - не єдина проблемна буква алфавіту. Є маса ознак, що в майбутньому конкуренцію їй може скласти "й".

РБК