США виділять новому урядові Молдови 1,4 млн доларів

Сполучені Штати Америки виділять Молдові фінансову допомогу в сумі 1,4 млн. доларів для боротьби з корупцією, торгівлею людьми і організованою злочинністю.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в посольстві США в Молдові, це передбачає додаткову угоду, яка 22 вересня в Кишиневі підписали в.о. президента Молдови, голова парламенту Міхай Гімпу і Посол США Асіф Чодрі. Йдеться про підписання поправки №9 до листа-угоди про контроль над наркотиками і застосування правових норм між урядами США і Молдови. Американський дипломат зазначив, що це перша угода, підписана з новим керівництвом країни.

За його словами, допомога буде використана для проведення постійних навчальних юридичних семінарів для суддів і прокурорів, навчання в США випускників Національного інституту юстиції, придбання устаткування тощо.